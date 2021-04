Entrega da declaração de IRS começa esta quinta-feira

Arranca esta quinta-feira, dia 1 de abril, a entrega da declaração anual do IRS relativa aos rendimentos auferidos em 2020, e prolonga-se até 30 de junho. Quase dois terços dos contribuintes podem, se assim o quiserem, beneficiar do IRS automático.

Tal como sucede desde 2018, a entrega da declaração do IRS tem de ser feita exclusivamente por via eletrónica, o que implica que os contribuintes estejam na posse de uma senha válida de acesso ao Portal das Finanças.

Este ano, destaca-se o facto de o IRS Automático ter sido alargado aos trabalhadores independentes, prevendo-se que se estenda a 250.000 novos sujeitos passivos.

Qualquer dúvida, no Portal das Finanças; no Centro de Atendimento Telefónico; vídeos tutoriais no youtube sobre o preenchimento disponíveis a partir do dia 5 de abril; ajuda presencial nos serviços das finanças, Juntas e Espaços Cidadão.

A expectativa é que o reembolso chegue mais cedo, ou seja, ainda antes do dia 21 de abril.