Entre os concelhos vizinhos, Famalicão é o terceiro com mais casos por cem mil habitantes

O famalicense Ricardo Mesquita é candidato à Comissão Política da JSD Distrital de Braga. Com o mote “O Distrito é Agora”, o projeto estratégico do candidato está alicerçado em cinco pilares estratégicos, que passam por aproximar a política à juventude; digitalizar a distrital de Braga; melhorar a ligação entre a estrutura e os representantes locais, nacionais e europeus; dinamizar concelhias e implementar políticas de proximidade.

Nas eleições que se realizam esta sexta-feira, Ricardo Mesquita lembra que o distrito é muito diferente e que «é indubitável que os desafios que estes jovens enfrentam, no seu dia a dia, são completamente diferentes e uma estrutura distrital tem de estar disponível para integrar e acolher pessoas que representem as várias realidades e demografias do distrito para conseguir servir melhor os nossos jovens. A nossa está».

Ricardo Mesquita garante que tem uma «equipa heterogénea e agregadora», com Miguel Fernandes, de Barcelos, como candidato à Mesa do Congresso.

O candidato quer que a distrital reflita as 14 concelhias, que estas se mostrem empenhadas em trabalhar com os jovens.