As obras de requalificação urbana do antigo Campo da Feira junto à entrada sul da Praça-Mercado de Vila Nova de Famalicão estão completas. A nova entrada permite que os clientes e visitantes com mobilidade reduzida consigam entrar no mercado. A entrada sul da Praça-Mercado pode ser acedida a partir da Avenida Marechal Humberto Delgado.