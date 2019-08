Ensino Superior público muito procurado em Famalicão

A poucas semanas de abrir portas, o novo Polo de Ensino Superior, Investigação e Inovação regista uma procura assinalável de candidatos à frequência dos Cursos de Técnicos Superiores Profissionais (CTeSP) que vão ser ministrados nas instalações da Didáxis de Vale S. Cosme, no concelho de Vila Nova de Famalicão.

A primeira fase de candidaturas terminou com uma procura assinalável e com cursos totalmente preenchidos. No entanto continuam até dia 16 de agosto as candidaturas para os estudantes portadores de deficiências e para os estudantes internacionais e, em setembro, abrirá uma segunda fase para apresentação de novas candidaturas.

Esta procura vem justificar a aposta da Câmara Municipal de Vila Nova de Famalicão em criar este Polo de Ensino Superior, Investigação e Inovação, nas antigas instalações escolares da Didáxis de Vale S. Cosme, e aí desenvolver o ensino superior público, a incubação de empresas e empreendedorismo, a investigação e inovação.

O Polo de Ensino Superior, Investigação e Inovação arranca, assim, em setembro com o ensino superior público do Instituto Politécnico do Cávado e Ave (IPCA) com mais de 200 estudantes, e, até ao final do ano, com um laboratório de investigação e conhecimento da Universidade do Minho, na área da Biologia Alimentar (com 30 investigadores a realizarem os seus doutoramentos).

O IPCA acaba de criar a Escola Técnica Superior Profissional (ETeSP), nova unidade orgânica, cujo primeiro ano de atividade se inicia no próximo ano letivo 2019/2020 em Barcelos, Braga, Guimarães e Vila Nova de Famalicão.

A criação desta Escola permitirá implementar uma estratégia de focalização e agregação dos estudantes que frequentam este tipo de oferta formativa especializada de nível superior num projeto educativo diferenciador, mas agregador, em que existe uma identidade própria e fins específicos de especial atenção aos estudantes; à qualidade da formação e à realização pessoal e profissional dos diplomados e das suas famílias.

Recorde-se que, em Vila Nova de Famalicão, para o próximo ano letivo (2019/2020), vão funcionar os Cursos Técnicos Superiores Profissionais de Apoio à Gestão; Comércio Eletrónico; Design de Moda; Exportação e Logística; Eletrónica, Automação e Comando; Energia, Telecomunicações e Domótica; Sistemas Eletrónicos e Computadores; e Tecnologia Alimentar.