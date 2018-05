Ensino Superior Público de Famalicão instala-se na Didaxis

O Instituto Politécnico de Bragança está a trazer o ensino superior público para Famalicão e disponibiliza, já a partir do próximo ano letivo 2018/2019, cinco Cursos Técnicos Superiores Profissionais nas áreas de Comunicação Digital, Administração e Negócios, Tecnologia Alimentar, Análises Químicas e Biológicas, Automação, Robótica e Eletrónica Industrial.

Através do acordo estabelecido, a Câmara Municipal de Vila Nova de Famalicão disponibiliza as instalações para o funcionamento dos cursos, que serão ministrados na Didaxis de Vale S.Cosme.

A frequência nos cursos tem uma propina anual de 420 euros, podendo ser pagas em 10 prestações de 42 euros. Os estudantes carenciados podem candidatar-se a bolsas de estudo de apoio social.