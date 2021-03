Ensino: Professores e funcionários do ensino público testados no concelho, privados vão a Braga

Está a decorrer o processo de testagem à covid-19 nas escolas do concelho de Famalicão. Para as escolas do ensino público os testes são dentro do concelho, enquanto que o ensino privado é chamado para fazer os testes em Braga.

Na passada semana, os testes foram realizados pela Cruz Vermelha, na Escola de Ribeirão, para onde se deslocaram os professores e auxiliares dos Agrupamentos Camilo Castelo Branco, D. Sancho I e Gondifelos. Na Escola Padre Benjamim Salgado, em Joane, a Cruz Vermelha testou os profissionais deste Agrupamento e dos de Pedome e D. Maria II.

Doravante, os testes vão passar a ser realizados pelo Laboratório Unilabs, em cada um dos estabelecimentos de ensino.

Contrariamente a este plano de proximidade, os profissionais de educação das escolas privadas do concelho estão a ser chamados para serem testados na Cruz Vermelha de Braga, com aviso de convocatória inferior a 24 horas.

Recorde-se que inicialmente o Governo não incluiu as escolas do ensino privado no acesso gratuito aos testes à covid-19. Depois da contestação da parte do setor, o Governo acabou por ceder.