Ensino: Presidente da CESPU eleito presidente da Associação Portuguesa de Ensino Superior Privado

Almeida Dias, presidente do Conselho de Administração da CESPU – Cooperativa de Ensino Superior Politécnico e Universitário, foi eleito, em abril passado, presidente da APESP – Associação Portuguesa do Ensino Superior Privado, para o Triénio 2021-2023.

A tomada de posse decorreu a 7 de maio e contou com a participação de várias Ordens e entidades ligadas ao ensino superior. A APESP é uma associação de instituições de ensino superior não estatais reconhecidas de interesse público nos termos do Regime Jurídico das Instituições do Ensino Superior.