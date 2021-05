Ensino: CESPU é a melhor instituição de ensino superior privado segundo ranking internacional

A CESPU – Cooperativa de Ensino Superior Politécnico e universitário ocupa o sétimo lugar no ranking internacional SCIMAGO, no que respeita às instituições de ensino superior portuguesas. A cooperativa, proprietária da Escola Superior de Saúde do Vale do Ave, em Famalicão, é ainda a primeira entre as instituições privadas em inovação.

Em nota de imprensa, a instituição assinala que «este resultado é um importante reconhecimento do trabalho efetuado, já que se trata de uma avaliação levada a cabo por uma instituição internacional e independente». Agradece, por isso, «a todos os seus colaboradores o trabalho desenvolvido» que contribuiu para que a instituição «seja capaz de assegurar elevados níveis de sucesso».

Em termos mundiais, este prestigiado ranking avaliou 2.894 universidades, colocando a CESPU no 560º lugar, que é liderado por Harvard. O SCIMAGO (SIR) é um ranking académico que avalia o desempenho de instituições de ensino superior e outras unidades de investigação em todo o mundo com base em três indicadores-chave: investigação, inovação e impacto social. Tem como referência artigos científicos e outros trabalhos publicados, citados pela base de dados SCOPUS.