“Ensaio sobre a cegueira” comentado pelo presidente da Câmara

O presidente da Câmara Municipal de Famalicão escolheu o filme “Ensaio sobre a cegueira”, de Fernando Meirelles, para comentar na rubrica “Um livro, um filme” que já vai na 99.ª edição.

O filme vai ser exibido esta sexta-feira, dia 15, às 21h30, no Centro de Estudos Camilianos. Paulo Cunha irá comentar o filme, partilhando as suas opiniões com os espectadores.

“Ensaio sobre a cegueira” foi realizado pelo brasileiro Fernando Meirelles, a partir de um livro, com o mesmo nome, de José Saramago. É um filme de 2008 que abriu o Festival de Cannes desse mesmo ano. Foi rodado em Toronto, no Canadá, em São Paulo e Osasco no Brasil e em Montevidéu no Uruguai. Baseado no livro de 1995 do Nobel José Saramago, que fala sobre uma epidemia de cegueira que prolifera por uma cidade moderna, resultando no colapso da sociedade.

A rubrica “Um livro, um filme” é uma iniciativa da Casa de Camilo, que começou há treze anos, com o objetivo de exibir um filme baseado numa obra literária. No âmbito desta rubrica foram convidados personalidades como Manoel d`Oliveira, Maria Barroso Soares, Júlio Isidro, D. Manuel Clemente, Pedro Abrunhosa, Simone de Oliveira, Lídia Jorge, entre outros.