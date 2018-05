Engenho viveu mais uma festa comunitária

A Engenho – Associação de Desenvolvimento Local do Vale do Este, comemorou, no passado domingo, o seu 24º aniversário, com mais uma edição da habitual Festa Comunitária realizada no espaço do passal da paróquia de Arnoso Santa Eulália.

“Em momento de aniversário de uma instituição há que reconhecer todo o trabalho que tem sido feito, refletir sobre o que estamos a fazer e projetar o futuro que nos espera, tudo orientado para o desenvolvimento das comunidades locais e defesa do bem comum”, referiu a propósito o presidente da direção, Manuel Augusto de Araújo, acrescentando que “tudo pode e deve ser feito de forma mobilizadora e comprometida desde que nunca sejam postos em causa os princípios e valores que são a alma e a bússola da Associação”.

Momento alto desta Festa, e muito sentido por todos, foi a presença do monsenhor Joaquim Fernandes, amigo e sócio honorário da Engenho, que com “ grande discernimento, sabedoria e toda a sua autoridade moral, cívica e espiritual”, no dizer de Manuel de Araújo, avaliou e louvou todo o trabalho feito pela Engenho que viu nascer e que sempre gostou de “dar gás”, nesta zona do concelho que “muito lhe diz”.

Como de costume, a Festa, que se realiza de forma rotativa pelas cinco freguesias do território de intervenção da Engenho, foi um momento de convívio e confraternização entre dirigentes, utentes, colaboradores, associados e autarcas das freguesias vizinhas. A Câmara Municipal fez-se representar na pessoa Dr. Ademar Carvalho. A animação recreativa ficou a cargo do Rancho Folclórico de Nine e da Associação de Concertinas Monte de Santo André, de Arnoso Santa Eulália