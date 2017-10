ENGENHO TEM BANDEIRA VERDE E HORTA AROMÁTICA

A Engenho – Associação de Desenvolvimento Local do Vale do Este hasteou, pelo quarto ano consecutivo, a Bandeira Verde do programa Eco Escolas. O mesmo projeto foi distinguido com o Selo B-Smart 2017, atribuído pelo município famalicense no Dia do Concelho.

A cerimónia de entrega da Bandeira Verde decorreu no dia 2 de outubro, na sede da Engenho, com a presença de alguns convidados, entre eles o presidente da Câmara Municipal de Famalicão, que anunciou a intenção do município doar à Engenho o terreno onde está instalado o Centro de Apoio Comunitário, e do qual a Engenho vem usufruindo do direito de superfície.

Paralelamente a esta cerimónia de hastear da bandeira, foi lançado mais um projeto, intitulado “Mezinhas da Avó”, e que junta crianças do jardim-de-infância com os seniores na criação de uma horta dedicada às mezinhas. Coube a Paulo Cunha, rodeado de crianças e seniores, plantar a primeira erva aromática da horta.