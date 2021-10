Os enfermeiros que trabalham no Serviço Nacional de Saúde (SNS) vão fazer greve a 3 e 4 de novembro. A paralisação foi decidida esta sexta-feira, em reunião que juntou sete sindicatos desta classe profissional.

«Ausência total de diálogo por parte do Ministério da Saúde em querer ouvir as reivindicações» destes profissionais, está na base desta decisão, adiantou à Lusa o presidente do Sindicato dos Enfermeiros, Pedro Costa.