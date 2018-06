“Encontros da Imagem 2018” terá extensões em Barcelos, Famalicão, Guimarães e Porto

Decorre entre os dias 21 de setembro e 28 de outubro a 28.ª edição do Festival Encontros da Imagem. A iniciativa, que terá sede em Braga, terá extensões nas cidades de Barcelos, Famalicão, Guimarães e Porto.

Mais uma vez o festival continuará numa aposta de programação eclética, apresentando autores emergentes e consagrados, celebrando assim a fotografia clássica e contemporânea e as artes visuais em geral. Os Encontros da Imagem serão, este ano, inspirado numa série de entrevistas concebidas pelo realizador holandês Wim Kayzer, propõe uma reflexão sobre o tema “O Belo e a Consolação”.

Nesta temática serão apresentados trabalhos de inúmeros artistas nacionais e internacionais, espalhados por diversos espaços públicos e privados (edifícios históricos, museus, galerias e outros). Será lançada uma open call para os Discovery Awards 2018, através da qual os vencedores terão a oportunidade de expor os seus trabalhos no festival e também será promovido o Prémio Internacional de Fotografia Encontros da Imagem – Emergentes.

O prémio monetário a atribuir ao vencedor da Leitura Critica de Portfólios, resulta da oportunidade dada aos fotografos de apresentarem presencialmente o seu trabalho a um júri internacional alargado composto por comissários, galeristas e editores especializados. O programa do festival contará ainda com conferências, projeções, concertos, performances, oficinas, serviço educativo e eventos relacionados com livros de fotografia. Os Encontros da Imagem são hoje uma referência cultural da fotografia em Portugal e alcançaram já uma posição de destaque no panorama internacional, sendo atualmente um dos festivais de fotografia mais antigos da Europa. Neste momento estão abertas para o Open Call.