ENCONTRO SOBRE QUESTÕES AMBIENTAIS NA CASA DO TERRITÓRIO

No dia 7 de outubro, a Casa do Território, no Parque da Devesa, recebe o encontro “Ação Ecológica – Transição Sustentável e Regeneração” que reúne associações, movimentos e grupos de defesa do meio ambiente e de transição da Região Norte e de territórios vizinhos. A iniciativa é organizada pela Associação Famalicão em Transição e Campo Aberto e visa trocar informações, experiências e ideias relativas às dificuldades e às soluções ambientais.

O evento, que tem o apoio da Câmara Municipal, começa às 9 horas e terminará às 18h30. Já está confirmada a presença de mais de 30 associações, movimentos e grupos.