Nos dias 29 e 30 de novembro realiza-se mais um Encontro de Serviços de Apoio às Bibliotecas Escolares. Esta é uma organização da Biblioteca Municipal Camilo Castelo Branco, sob o lema “Somos o que lemos”, com o objetivo de evidenciar a importância dos livros e da leitura na construção do “eu” e mostrar o poder da leitura na aquisição de conhecimento e formação do indivíduo.

Do programa, destaque para as conferências “Somos o que lemos”, com a coordenadora interconcelhia da Rede de Bibliotecas Escolares, Raquel Ramos, e “O cérebro leitor: uma mesma estrutura para (dois) comportamentos distintos”, com Teresa Silveira, professora na Faculdade de Engenharia da Universidade do Porto.

Matosinhos é o município convidado deste ano para o painel de partilha de boas práticas. Para o segundo dia da iniciativa estão agendadas várias oficinas dedicadas às diversas áreas da biblioteconomia, na Escola Secundária Camilo Castelo Branco.

Esta iniciativa tem o apoio do Grupo de Trabalho das Bibliotecas de Famalicão e do Centro de Formação da Associação de Escolas de Vila Nova de Famalicão.

Informações e programa completo em www.bibliotecacamilocastelobranco.org/.