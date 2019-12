Cosme Machado, ex-árbitro famalicense, é um dos promotores do primeiro encontro de antigos árbitros de futebol e futsal do distrito de Braga, iniciativa que decorre no dia 10 de janeiro, num restaurante em Barcelos.

As inscrições para este Jantar de Reis terminam no dia 7 de janeiro e podem ser feitas através dos seguintes contactos: 966577277 ou 933560 440.