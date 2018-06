Encontro de Joões volta a animar Braga no sábado

O maior Encontro de Joões do mundo regressa a Braga no próximo sábado, dia 16 de Junho a partir das 16h00, e promete voltar a encher a Praça Municipal de Braga de Joões, familiares e amigos. As inscrições já estão abertas.

Depois de nas edições anteriores ter reunido perto de meio milhar de Joões, a Associação de Festas de São João de Braga continua a consolidar este momento de festa no programa. O presidente da Associação de Festas de São João de Braga, Rui Ferreira, recorda que “João é o nome próprio do mais importante santo do início do Cristianismo. João é também o nome do monarca que derrotou os castelhanos em Aljubarrota, garantindo a nossa identidade. João era o primeiro nome do Papa polaco que mudou a história do mundo. Ora, por isso mesmo, e por ser Braga a terra que mais e melhor celebra o São João, aqui se tem de realizar o maior encontro de Joões do mundo.”

A edição número quatro do Encontro de Joões contará com várias novidades, incluindo um programa de animação mais vasto, diversificado e para toda a família, com insufláveis, zona de crianças, pinturas faciais, animação musical, dança, brindes e prémios. Outra iniciativa que é para continuar integrada neste momento de festa é a “Mega Dança do Rei David” que foi introduzida em 2016 e pretende colocar toda a gente presente na Praça Municipal sincronizada com esta dança mítica das sanjoaninas bracarenses.

As inscrições para o Encontro de Joões poderão feitas através do site oficial das festas, nas juntas de freguesias ou no posto de Turismo da cidade.