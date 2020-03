Encomende na confeitaria Moura, para uma vida mais doce em casa

Jesuítas, biscoitos, limonetes, amêndoas… Não precisa de ter saudades, a Confeitaria Moura, com salão de chá em Santo Tirso e no Porto, não esquece os seus clientes e amigos.

Pela sua saúde, as lojas estão fechadas ao público, mas a partir do dia 2 de abril vai voltar a alegrar o seu coração com serviço de take-away, disponível das 9 às 18 horas; também entregas ao domicílio, das 11 às 13 horas e das 15 às 17 horas.

As entregas são gratuitas para encomendas iguais ou superiores a 10 euros. Em encomendas de valor inferior a 10 euros, acresce uma taxa de 1,5 euros.

Encomendas para a Moura em Santo Tirso através do 252 852 852, Moura na Baixa do Porto, através do 223 163 207. Ou [email protected].

Para aquecer os corações nestes tempos de isolamento nada melhor do que os doces da Moura.