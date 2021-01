A atividade letiva vai mesmo parar, para já, por um período de 15 dias.

No anterior confinamento as escolas fecharam mas os alunos continuaram a ter aulas através dos meios digitais. Desta vez, o governo decidiu que as aulas à distância também não deverão acontecer.

O governo volta a avaliar toda a situação das escolas, e um possível adiamento do período de retorno, no decorrer dos próximos dias.