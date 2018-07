Empréstimo de livros do Banco Escolar arranca amanhã em Famalicão

A Biblioteca Municipal Camilo Castelo Branco, em Vila Nova de Famalicão, arranca esta quarta-feira, dia 25 de julho, a partir das 10h00, com a primeira fase de empréstimo do Banco de Livros Escolares. Ao todo, estarão disponíveis para empréstimo 1350 manuais que foram cedidos por cerca de 110 famílias dos concelho.

De acordo com as normas de participação do Banco de Livros Escolares, a primeira fase de empréstimo, que decorre entre o dia 25 de julho e o dia 8 de agosto, destina-se aos alunos ou encarregados de educação que tenham cedido manuais ao Banco de Livros Escolares. A partir do dia 8 de agosto, e numa segunda fase, os manuais escolares ainda disponíveis para empréstimo podem ser requisitados por todos os restantes interessados.

Refira-se que os livros em causa para empréstimo são sobretudo os do 8.º ao 12.º ano, uma vez que para o primeiro ciclo e segundo ciclo o Estado garante os manuais e a Câmara as respetivas fichas de trabalho. Já para o 7.º ano, a Câmara Municipal vai avançar este ano com a oferta a todos os alunos dos manuais cedendo os livros das disciplinas nucleares de Português, Matemática, Língua Estrangeira I e II, História, Geografia, Ciências da Natureza e Física e Química.

As listas com os manuais disponíveis para empréstimo vão sendo publicadas e atualizadas no site da Biblioteca Municipal Camilo Castelo Branco em http://www.bibliotecacamilocastelobranco.org/

O empréstimo de manuais através do Banco de Livros é dinamizado pelo município famalicense desde 2012, resultando numa ajuda efetiva aos agregados familiares famalicenses. Por outro lado, a iniciativa promove o desenvolvimento do sentido de partilha e solidariedade social, incentiva à reutilização dos manuais escolares e promove a educação ambiental, principalmente junto das gerações mais novas.