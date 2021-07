Empresas: Grupo Auto Soluções de Santo Tirso ganha mais dimensão

O Grupo Auto Soluções Mobilidade (GASM), sediado em Santo Tirso, gestora das marcas EMAC, BL Motor, BL Sport e EMAC Ocasião, apresentou oficialmente à comunicação social a “nova” Garagem de Arrifana (GA), a mais recente marca associada ao grupo.

A Garagem de Arrifana foi fundada em 1947, com uma presença relevante na região, tendo sido uma referência nacional no setor automóvel em Portugal. Pela mão do seu fundador, Armando Amorim, foi sinónimo de seriedade comercial e qualidade no serviço prestado aos seus clientes. Com um passado recente menos positivo e dificuldades várias, o GASM foi convidado a intervir na GA.

Hoje a GA dispõe de uma estrutura sólida e organizada, com uma equipa motivada e empenhada na reconstrução do seu bom nome. Representa e assiste a totalidade das marcas do grupo Volkswagen na região de Entre Douro e Vouga, tendo inclusivamente inaugurado recentemente um novo stand de vendas da marca SKODA, situado em Santa Maria da Feira e inaugurado um novo Stand de usados e semi-novos, situado em Arrifana.

Na conferência de imprensa com os principais órgãos de comunicação social da área de entre Douro e Vouga e distritos do Porto e Braga, o presidente do Conselho de Administração do GASM, Eng. Alfredo Barros Leite, fez um resumo da história da empresa, que começou há 37 anos com a fundação da EMAC, tendo referido que, por coincidência, quando há 38 anos pensou dedicar-se aos automóveis e por indicação da marca, foi na Garagem de Arrifana que “bebeu” os primeiros ensinamentos no mundo do grupo VW.

Os princípios orientadores do GASM, segundo Barros Leite, assentam numa lógica de liderança, na procura da diferenciação junto do mercado, procurando estar sempre um passo à frente. A EMAC (Volkswagen) e a BL Motor (Audi) são o exemplo desta lógica, pois foram os primeiros concessionários exclusivos das marcas em Portugal.

O GASM destaca-se por um modelo de governo fácil e simplificado com uma estrutura ágil e versátil, onde as pessoas são valorizadas na construção de um ambiente saudável que se reflete na satisfação clientes. São exemplo os inúmeros prémios alcançados. Foi a esta estrutura que, pela sua reconhecida eficácia, versatilidade e robustez, em Abril de 2019 foi entregue pelo importador SIVA a representação das marcas do Grupo Volkswagen na região de Entre o Douro e Vouga, e consequentemente o desafio de recuperar a Garagem de Arrifana.

A satisfação dos clientes é “ponto de honra e uma prioridade do grupo”, conforme referiu o presidente da GASM: “somos um exemplo ao nível da satisfação dos nossos clientes, com elevado índice a nível nacional. Isto não quer dizer que sejamos perfeitos, mas vamos sempre em busca da perfeição.”

A par da satisfação, está também a capacidade e autonomia financeira do grupo: “ só uma robustez financeira permitiu que, em ano de pandemia e retracção do consumo, permitiu encarar este investimento sem por em causa a sustentabilidade de toda a organização”.

Actualmente o GASM detém 14 espaços de exposição de viaturas, 5 Oficinas especializadas, 4 unidades de colisão, 150 técnicos especializados, uma unidade de comunicação exclusiva, uma unidade de apoio ao financiamento e serviços exclusivos, o GASM prevê em ano de COVID uma faturação superior a 30 milhões de euros.

Com a aquisição da GA o GASM deu um salto qualitativo e quantitativo dentro do grupo SIVA, pois passou para um patamar superior em termos de volume de negócios e área territorial coberta e, por consequência maio influência junto do grupo importador.

Após a realização da conferência de imprensa e visita às instalações da GA, iniciou-se um passeio em caravana onde foram disponibilizadas viaturas para test drive, sendo elas o Audi E-tron Sportback, o Volkswagen ID.4, o SEAT Leon e SKODA Enyaq. Ao longo do dia, os jornalistas tiveram oportunidade de conduzir todas as viaturas podendo usufruir das características e funcionalidades das viaturas que neste momento representam o expoente máximo da tecnologia automóvel.