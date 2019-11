A IOTech, JMP Information Systems e Drible são as três startups famalicenses presentes na Web Summit, para ganhar escala e gerar novos negócios. A Famasete, quase a completar 25 anos de existência, também está na Web Summit, que termina esta quinta-feira, para apresentar uma nova mesa interativa portátil. MOVA é a primeira mesa rebatível da marca Wingsys e consiste num sistema multitoque totalmente móvel, leve e adaptável a vários ambientes.

A IOTech, que nasceu em 2018 com a missão de simplificar o dia-a-dia de pessoas e empresas através da inovação, tecnologia e inteligência artificial, apresentou nesta sua estreia na Web Summit o ioGuest (gestão de visitas, reuniões e salas de forma integrada e digital) e ioAttend (gestão de presenças com o telemóvel em qualquer lugar e a qualquer hora).

Estreia também para a novel startup JMP Information Systems, criada em outubro de 2018, e que está vocacionada para a digitalização da indústria. Uma das suas principais competências é o desenvolvimento de Sistemas de Gestão de Produção (MES-Manufacturing Execution Systems).

O principal cliente da JMP Information Systems é a Continental AG (Hannover) para quem desenvolve um Manufacturing Dashboard que se tornou ContiStandard em Março de 2019, o que significa que o mesmo é utilizado em todas as fábricas do grupo como ferramenta de trabalho do dia-a-dia.

Já a Drible marca presença pelo terceiro ano consecutivo para apresentar as novidades do seu software de marketing digital, Closum. Trata-se de uma plataforma que torna fácil a aquisição e gestão de contactos. Usada ainda apenas no mercado nacional, as perspetivas são de expansão para os PALOP e mercados europeus já no início de 2020.