Empresas famalicenses na maior feira de artigos de desporto

Seis empresas e dois centros tecnológicos de Famalicão estão, até esta quarta-feira, representados na ISPO, a maior feira têxtil do mundo de artigos para desporto, que decorre na Alemanha.

As empresas mostram os seus produtos ao nível dos têxteis técnicos e funcionais. Não só a capacidade tecnológica, mas também o design e a inovação dos produtos.

Ao lado das indústrias mais avançadas do mundo, estão 41 empresas portuguesas, incluindo as famalicenses CM Socks, Dune Bleue, Fradelsport, Olmac, Oldtrading e SIT, incluindo o CITEVE e o CENTI.

A Câmara Municipal de Famalicão apoia esta participação através da atribuição a todas as empresas de um ‘voucher internacionalização’, que resulta do protocolo celebrado com a ATP – Associação Têxtil e do Vestuário de Portugal, como forma de promover a participação em feiras internacionais e impulsionar a sua competitividade.

Recorde-se que os têxteis famalicenses de elevada tecnicidade representam já 124 milhões de euros de exportações.

A ISPO conta com mais de 2800 expositores oriundos de mais de 100 países e distribuídos por 200 mil metros quadrados de área de exposição. São esperados cerca de 84 mil visitantes profissionais.