Empresas famalicenses na Agro-Semana

Vinte e oito empresas famalicenses marcam presença na Agro-Semana – Feira Agrícola do Norte, que abre esta quinta-feira, dia 29 de agosto, no espaço da AGROS, na Póvoa de Varzim.

Esta feira conta com 130 expositores, entre maquinaria agrícola, alimentação animal, produtos agrícolas, sementes, cooperativas e associações.

Deste modo, os milhares de visitantes terão oportunidade de conhecer os produtos e produtores famalicenses da agricultura e do agroalimentar, que estão enquadrados num stand do projeto Famalicão Made In.

Recorde-se que a última edição desta Feira Agrícola contou com 85 mil visitantes e mais de 180 expositores de diversas áreas de negócio.