As empresas AMOB, CM Socks, Porminho, Bplan (AF Azevedos), Caixiave e Reis & Silva integram a comitiva famalicense que está em Cuba para participar na 37ª FIHAV – Feira Internacional de Havana. O certame começou este domingo e prolonga-se até sexta-feira, 8 de novembro.

A participação do município famalicense nesta que é a maior feira multisetorial das Caraíbas acontece pelo terceiro ano consecutivo, com stand próprio, a convite da Câmara de Comércio Portugal-Cuba e da AEP – Associação Empresarial de Portugal.

Para o presidente da Câmara Municipal, Paulo Cunha, esta é mais uma iniciativa desenvolvida no âmbito da política de internacionalização do município, «abrindo o caminho à promoção das nossas empresas no mercado cubano». Cuba, prossegue Paulo Cunha, iniciou um programa de reformas estruturais «que inclui medidas no sentido da liberalização e abertura à iniciativa privada, através da Lei do Investimento Estrangeiro, que apela ao investimento, com fortes benefícios fiscais, e possibilita a criação de empresas de capital totalmente estrangeiro ou de capital misto ou associações económicas internacionais».

Refira-se que em dezembro de 2018, o município e a Câmara de Comércio Portugal-Cuba celebraram um protocolo de cooperação tendo em vista, entre outras ações, a realização de ações de capacitação empresarial e de informação às empresas sobre oportunidades de negócio e investimento e os instrumentos disponíveis de apoio à internacionalização.