Empresas de condomínio têm plano de contingência

Todas as empresas de administração de condomínios uniram esforços e estão a adotar várias medidas decorrentes do Covid-19, seguindo as orientações da Direção Geral da Saúde e em consonância com o apelo da Câmara Municipal de Vila Nova de Famalicão e da Associação Comercial e Industrial de Famalicão. As empresas do setor decidiram suspender o atendimento presencial, privilegiando o contacto telefónico e correio eletrónico, bem como cancelaram todas as Assembleias de Condomínio e reuniões.

Os serviços mínimos de manutenção são garantidos em situações de relevante necessidade ou de emergência, enquanto que para o serviço de limpeza é pedido que seja utilizada uma solução alcoólica nas superfícies de maior contacto (puxadores, interruptores, botões de campainha e outros).

Num comunicado conjunto, seguem outras medidas: afixação do folheto oficial da DGS com as recomendações acerca dos cuidados a ter na entrada dos edifícios; estas medidas entram em vigor esta quarta-feira, e durarão por tempo indeterminado, em função da evolução da situação a nível local, regional e nacional.

As empresas pedem a colaboração e compreensão, recomendando que todos tomem as medidas de segurança individual e coletiva que são determinadas pela Direção-Geral de Saúde.