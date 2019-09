A empresa famalicense PARTTEAM & OEMKIOSKS, referência a nível mundial no desenvolvimento e fabrico de quiosques multimédia, decidiu oferecer a todos os seus colaboradores uma tolerância de meio dia de trabalho, nesta época de regresso às aulas.

A intenção é, à semelhança do que está a acontecer com os funcionários públicos em virtude da lei aprovada pelo governo em junho deste ano, dar a oportunidade a estes encarregados de educação de estarem presentes no início de mais uma temporada escolar.

Esta foi uma medida que eu quis que fosse válida para todos os funcionários. Mesmo aqueles que não tenham filhos vão poder aproveitá-la, num dia à escolha deles poderão usar essa tolerância.

Miguel Soares – CEO da PARTTEAM & OEMKIOSKS

Uma medida semelhante foi adotada pelo Grupo Bernardo da Costa, do distrito de Braga, e a nível nacional pela Altice.