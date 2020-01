Empresa Gabriel Couto garante obra em El Salvador

A empresa Gabriel Couto reforça a sua posição na América Central, ao garantir a construção do posto fronteiriço El Amatilho, em EL Salvador. Uma infraestrutura de vital importância para o país, nomeadamente ao incrementar o fluxo de importações e exportações deste país.

A obra garantida pela empresa famalicense ultrapassa os 15 milhões de euros e compreende a construção de vários edifícios administrativos e técnicos. Na atualidade, ultrapassar a fronteira leva oito horas, com este poste esse tempo pode ser reduzido para 30 minutos.

Para Tiago Couto, diretor da construtora de VN de Famalicão e responsável pelos projetos internacionais e de infraestruturas, esta obra tem uma importância especial por se tratar da entrada num novo país da América Central.

A Gabriel Couto está no mercado há 71 anos, com atividade em Portugal, Angola, Moçambique, Senegal, Zâmbia e Suazilândia, Honduras, Nicarágua e El Salvador. Ocupa o 7º lugar do “ranking” no setor no nosso país.