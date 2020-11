Empresa famalicense lança plataforma gratuita para restaurantes

Atenta às dificuldades sentidas pelo setor da restauração e às novas restrições impostas, a empresa famalicense UNIFY tornou gratuita a plataforma que desenvolveu para a gestão de restaurantes.

Os estabelecimentos interessados devem fazer o seu registo, em http://yarhu.pt/, que será alvo de uma avaliação para aferir da veracidade das informações e garantir o máximo rigor para o público que irá usufruir da YARHU.

Trata-se de mais uma ação de responsabilidade social da UNIFY, empresa especializada em Marketing e Comunicação, sediada em Vila Nova de Famalicão que em maio lançou o projeto Famalicão ON, através do qual procurou ajudar as empresas famalicenses com serviço pro bono por um período do 6 meses.

A YARHU foi criada com o objetivo de ser a plataforma centralizada dos negócios da restauração, agregando a possibilidade de reservar mesa e de ter um menu digital no estabelecimento, com a gestão de pedidos de entrega e take-away.

Sete meses depois de criada, e face ao momento atual, a plataforma passa a gratuita. O propósito é que qualquer estabelecimento possa tirar proveito de todas as funcionalidades da YARHU, sem que isso represente um investimento financeiro.