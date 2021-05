Empresa de Famalicão entre as 20 mais felizes do país

A AMCO – Intermediários de Crédito foi distinguida nas últimas horas como uma das 20 empresas mais felizes.

O estudo “Happiness Works”, da Exame Portugal, já vai na 10º edição e calcula a felicidade com base em inquéritos realizados aos funcionários.

Para além da famalicense AMCO, fazem parte deste ranking as empresas: Altronix, AMT Consulting, Grupo Bernardo Costa, Cobelba, Conectys, Grupo Your, Mendes Gonçalves, Near Partner, Quilaban, Samsys, Smart Consulting, Solfut, WYgroup, YKK Portugal, Ytech e Zolve.