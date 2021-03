Empresa de Famalicão desenvolve plataforma de uso gratuito para comerciantes no Algarve

A Oceano de Ideias – Consultoria e Serviços Lda, com sede em Vila Nova de Famalicão, acaba de desenvolver a plataforma SilvesComercial, em funcionamento no concelho de Silves.

A plataforma https://silvescomercial.pt/ é de uso gratuito para estabelecimentos comerciais e de serviços, sendo também gratuito para consumidores a partir de qualquer ponto do país.

Com esta plataforma, de utilização simples e aberta, pretende-se que a população deste município algarvio tenha fácil e rápido acesso, não só a informação acerca de estabelecimentos que fornecem produtos ou serviços na área do concelho, como evita deslocações desnecessárias a estabelecimentos que possam estar fechados ou com acesso condicionado, devido às restrições em tempos de pandemia.

Como alguns dos estabelecimentos garantem diversas formas de pagamento seguros e com a possibilidade de entrega em sua casa ou dos seus familiares e amigos, esta plataforma torna-se uma mais valia na segurança e comodidade de todos.

É, ainda, possível divulgar e publicitar bens e serviços, fomentando a compra no comércio local e prestações de serviços, impulsionando a economia local.