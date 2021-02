Emprego, educação e habitação traz JSD Distrital a Famalicão

No âmbito de um roteiro para traçar um “Raio-X” à situação dos jovens do distrito, a JSD distrital realizou um périplo por várias autarquias, entre as quais a de VN Famalicão.

No encontro com Paulo Cunha, «a reunião centrou-se no emprego, habitação e educação, três áreas que o edil identificou como centrais e cruciais para a juventude», revelou o presidente da Distrital da JSD.

Em nota à imprensa, Cristiano Pinheiro refere que no que toca à educação foi assinalada a «proximidade da situação de plena educação no município, sendo os indicadores, nos vários níveis de ensino, altamente satisfatórios». Foi também feita referência «à forte aposta no ensino profissional, com proximidade ao tecido empresarial e às necessidades das empresas existentes em Famalicão».

Quanto ao desemprego jovem, a JSD recolheu «indicadores altamente favoráveis no município, visto que é metade da média nacional. Para isto, muito tem ajudado a forte aposta na educação profissional dos jovens e o apoio ao empreendedorismo jovem. Famalicão acaba por investir, também, bastante no Ensino Superior de qualidade, tanto que foi o concelho escolhido para a instalação de um novo polo da Universidade do Minho», salientou Cristiano Pinheiro.

A habitação foi, também, tema no encontro com Paulo Cunha, que deu conta «de apoios destinados aos mais jovens, como a renda apoiada ou a redução dos custos de água, lixo e saneamento para jovens até aos 35 anos».