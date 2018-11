Empreendorismo Europeu na FORAVE

A FORAVE integra o “Business without borders”, projeto Erasmus +, que desafiará, ao longo de dois anos, os alunos a criar e a gerir uma mini-empresa, que será apresentada num concurso a ter lugar em junho de 2020, na Hungria.

Para planear os dois anos de projeto e estabelecer as regras deste concurso europeu, professores e diretores de escolas da Hungria, Itália, Chipre e Roménia reuniram-se, durante uma semana, na escola profissional de Lousado.

Com este projeto, pretende-se desenvolver nos alunos, através de atividades realizadas em sala de aula ou em ambiente profissional, competências para encararem o mundo de trabalho real. Com o apoio de professores e mentores de empresas locais, os alunos terão a possibilidade de desenvolver o espírito empreendedor, a criatividade, a responsabilidade, a iniciativa e a capacidade de trabalhar em equipa.

Esta semana de preparação do projeto contou com a participação da representante da região norte da JAP, Junior Achievement Portugal, de mentores do Montepio e do “business angel” Carlos Paiva.

Todos os participantes visitaram o Famalicão Made IN, tomando conta de que forma se promove o desenvolvimento económico do concelho.