Empreendedores famalicenses comercializam Baby Box

A startup famalicense Baby Box, instalada na Incubadora Famalicão Made IN – Polo Edifício Globus, em Vilarinho das Cambas, tem à venda no site (www.babybox.pt), a baby box, uma caixa de cartão, especialmente desenhada para caber no interior de berços e camas de grades de bebés, embora também possa ser transportada para outros sítios.

Este conceito, que nasceu na Finlândia, na década de 30, tem por objetivo promover práticas de sono mais seguras, prevenindo a síndrome da morte subida do bebé. Verónica Macedo e João Cortinhas estiveram seis anos na Inglaterra e voltaram para Portugal para transformar esta ideia em negócio.

A Baby Box é uma caixa de cartão certificada e muito confortável. Pelas suas medidas (68 centímetros de comprimento por 42 de largura), a Baby Box reduz a tendência de pôr objetos, peluches, brinquedos e almofadas no berço, uma prática que pode potenciar mortes por asfixia.

Para além da caixa, que aguenta um peso até dez quilogramas, a Baby Box inclui ainda um colchão ajustável, uma cobertura impermeável e um lençol 100% de algodão.

Pode ser adquirida por 34,95€, a partir do dia 1 de junho, data em que começam a aceitar encomendas. O valor já inclui portes de envio e a marca envia para qualquer ponto de Portugal Continental. As Ilhas serão incluídas em breve.

João Cortinhas vê a caixa como «um meio para um fim, funcionando como um objeto educativo para os adultos». Reconhece que «isolada suscita uma certa “estranheza”, mas, aliada à educação, sente-se uma abertura completamente diferente».