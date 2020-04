Em tempo de quarentena famalicense apaixonado por desporto lança projeto “O Sonho de uma Vida”

Um jovem de Vermoim, treinador adjunto dos juvenis do G.D de Joane e dos infantis do andebol do ACV de Vermoim, decidiu partilhar com os internautas a paixão que tem pelo desporto.

João Paulo, com apenas 18 anos, teve a ideia de criar o projeto “O Sonho de uma Vida”, que está acessível em www.osonhodeumavida.pt.

O objetivo desta plataforma é a troca de conhecimento entre todos aqueles que partilham a mesma paixão do desporto, com enfoque no treino.

João Paulo, de uma forma quase diária, tenta entreter as pessoas e assegurar conteúdo que vá de encontro às expectativas. Desde o início do projeto, o famalicense já teve oportunidade de entrevistar João Tralhão, ex treinador da formação do S.L.Benfica, Franciso Guimarães, o treinador mais novo de sempre em Portugal, Rolando Freitas, treinador de andebol em Isareal e ex selecionador nacional.

As conversas acontecem todas em direto, no instagram do projeto.