Em noite de São João, a chuva poderá poupar o Porto. Saiba como vai estar o tempo hoje

A previsão do tempo para o Grande Porto, este domingo a partir da tarde, é de algumas abertas, depois das nuvens e da chuva que se fizeram sentir durante a manhã, de acordo com o Instituto Português do Mar e da Atmosfera.

Na restante região Norte e Centro do continente os períodos de chuva também devem diminuir de intensidade e frequência a partir da tarde, diz a mesma fonte. As temperaturas máximas deverão baixar em todo o país. A sul, períodos de chuva fraca poderão manter-se até meio da tarde, no litoral a norte de Sines e no Alto Alentejo.