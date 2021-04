No mês de março foram levantados 28.061.885 euros nas caixas multibanco do concelho de Vila Nova de Famalicão. Isto significa que foram levantados mais 5 milhões 154 mil 330 euros do que no mês de fevereiro, quando se registaram 22.907.55 euros retirados das caixas multibanco.

Os dados são do Instituto Nacional de Estatística (INE).