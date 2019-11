Em Lousado pode correr ou caminhar por uma boa causa

A segunda prova de atletismo Troféu João Carvalho, que decorre em Lousado, está marcada para a tarde do dia 14 de dezembro, a partir das 16 horas. Organizada pela Junta de Freguesia e pelo Sindeq (Sindicato das Indústria e Afins), esta jornada de atletismo contempla uma caminhada solidária, cujo valor da inscrição reverte a favor da construção da Clínica da Mulher e da Criança do Hospital de Famalicão.

As inscrições decorrem no site da Prozis, na Junta de Freguesia de Lousado e no Museu Feroviário, também em Lousado.

Após o sucesso da edição inaugural, com mais de 250 participantes, este ano, a prova regressa ao bonito cenário do Museu Ferroviário mais completo e rico do país, passando pelas margens do rio Ave com uma maré de atletas e de trilhos pedestres.