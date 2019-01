Em Famalicão, os domingos são em família

O “Devesa em Família” tem agendadas cerca de 30 atividades ao longo de 2019. O projeto arrancou em 2015 e, desde então, tem levado os famalicenses à descoberta da biodiversidade. A educação ambiental e o conhecimento da natureza são o mote para a maior parte das sessões, que se traduzem em tardes ou manhãs de convívio e muita aprendizagem.

Para este ano, estão agendadas cerca de 30 atividades, muitas de cariz cultural, outras de educação para a ciência, passando pela arqueologia, desenho e conservação e, ainda, atividades de dinamização das exposições da Casa do Território.

A primeira oficina acontece este domingo, entre as 15 e as 17 horas, e é dinamizada em parceria com os Serviços Educativos de Serralves. “Lugares Íntimos” convida as famílias a embarcarem numa viagem aos lugares de amparo, refúgio e proteção. Ainda para este mês está agendada mais uma sessão, no dia 27, entre as 10 e as 12 horas, intitulada “Insetos em ponto grande”.

Estas e outras atividades são de participação livre e dividem-se entre os serviços educativos, a Casa do Território e o parque, despertando as famílias para novas e diferentes experiências. A agenda de atividades está em www.parquedadevesa.com.