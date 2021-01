Em Famalicão, há um local destinado a voto antecipado para a Presidência da República

As eleições para a Presidência da República estão marcadas para o dia 24 de janeiro, domingo, mas há uma programa de votação antecipada para quem está no estrangeiro ou deslocado num concelho português fora do local de residência.

Assim, quem esteja temporariamente a residir em Famalicão, e sendo doutra região do país, pode votar em Famalicão no 17 de janeiro.

No município de Vila Nova de Famalicão, a mesa de voto antecipado em mobilidade vai funcionar das 8h00 às 19h00 do dia 17 de janeiro, no edifício da “Antiga Cantina da Escola Primária”, junto à escola “Escola Básica Conde S. Cosme”, na Rua Conde de São Cosme da cidade de Famalicão.

Mas, os eleitores que pretendam votar antecipadamente em mobilidade devem manifestar essa intenção por meio eletrónico em https://www.votoantecipado.mai.gov.pt, ou por via postal, à administração eleitoral da Secretaria-Geral do Ministério da Administração Interna, entre 10 e 14 de janeiro.

Recorde-se que o voto antecipado é possível, mediante requerimento, havendo diferentes prazos a ter em conta conforme a razão do voto antecipado. As informações estão disponíveis em www.portaldoeleitor.pt.

Entretanto, os eleitores que, por força da pandemia da doença COVID-19 estejam em confinamento obrigatório, no respetivo domicílio ou noutro local definido ou autorizado pelas autoridades de saúde que não em estabelecimento hospitalar, e desde que se encontrem recenseados no concelho da morada do local de confinamento ou em concelho limítrofe, podem votar antecipadamente.

Para o efeito devem manifestar essa intenção à administração eleitoral da Secretaria-Geral do Ministério da Administração Interna por meio eletrónico em https://www.votoantecipado.mai.gov.pt na presente plataforma entre 14 e 17 de janeiro.

O pedido pode ainda ser efetuado na freguesia correspondente à morada do recenseamento por quem, mediante exibição de procuração simples, acompanhada de cópia do documento de identificação civil do requerente, represente o eleitor.

Para mais informação consulte, via internet, o Portal do Eleitor em www.portaldoeleitor.pt.