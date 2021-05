Em Famalicão há 1200 vagas no ensino profissional

Já abriram as inscrições para os Cursos Profissionais e Cursos de Aprendizagem para o próximo ano letivo, com as escolas da Rede Local de Educação e Formação a disponibilizarem mais 1200 vagas para 48 cursos que começam em setembro.

Os cursos são dirigidos aos alunos que estão a terminar o 9º ano de escolaridade ou formação equivalente e permitem obter o ensino secundário e a certificação profissional, conferindo o nível 4 de qualificação do Quadro Nacional de Qualificações.

Este volume de formação disponibilizado no concelho será ministrado pelas entidades: ACE- Escola de Artes Famalicão (www.ace-tb.com), Agrupamento de Escolas Camilo Castelo Branco (www.aeccb.pt), Agrupamento de Escolas D. Sancho I (www.aeds1.pt), Agrupamento de Escolas Padre Benjamim Salgado (www.aepbs.net), ALFACOOP- Cooperativa de Ensino, CRL (www.alfacoop.pt), Didáxis, Cooperativa de Ensino Riba (www.didaxis.pt), Escola Profissional CIOR (www.cior.pt), Escola Profissional FORAVE (www.forave.pt), Instituto Nun’Alvres (www.institutonunalvres.pt), Oficina- Escola Profissional do INA (www.oficina.pt), e Cenfim – Centro De Formação Profissional de Indústria Metalúrgica e Metalomecânica (www.cenfim.pt);

Mais informações no Portal da Educação de Famalicão (http://www.famalicaoeducativo.pt/_oferta_educativa_e_formativa)

Recorde-se que, em Vila Nova de Famalicão, há já vários anos que é ultrapassada a meta de 50% dos estudantes optarem pela via profissional caracterizada por uma forte ligação ao setor empresarial local e que, tendo em conta o perfil pessoal, prepara os estudantes para a vida ativa.

Esta oferta, após a conclusão e com aproveitamento, permite também, a continuação dos estudos no ensino superior, nomeadamente para uma licenciatura, para um Curso Técnico Superior Profissional (CTESP) ou para um Curso de Especialização Tecnológica (CET). As inscrições devem ser efetuadas junto dos Serviços de Psicologia e Orientação da Escola do 9º ano, e decorrem até 11 de junho, em formato online.