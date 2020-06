Em dia de aniversário, Vermoim homenageou antigos combatentes

No Dia da Freguesia, Vermoim prestou homenagem aos seus antigos combatentes. A freguesia inaugurou o novo Largo dos Combatentes, prestando assim uma homenagem àqueles que «no seu tempo lutaram por algo que não pediram e ofereceram a cada um de nós um recomeço com a liberdade e com um sonho de esperança numa nova comunidade», referiu a propósito o presidente da Junta de Freguesia, Manuel Carvalho.

A cerimónia do Dia da Freguesia decorreu no dia 28 de junho, domingo, com a presença do presidente da Câmara. Paulo Cunha felicitou a comunidade de Vermoim por mais um aniversário e por se mostrar otimista quanto ao futuro em tempo de provações.

«Em múltiplas circunstâncias já mostramos que sabemos vencer as dificuldades e lidar com as contingências. Sou otimista pelo que conheço do território, porque sei o que foi feito num passado recente que me dá garantias que isso vai voltar a acontecer no presente e no futuro», referiu.

Quanto aos compromissos assumidos pela Câmara com as freguesias, Paulo Cunha garantiu que não haverá recuos. «Teremos condições para dar continuidade aos nossos projetos e não haverá nenhum retrocesso nos planos sociais e económicos. Aquilo que estava planeado poderá ser executado porque vivemos num território que converge no mesmo sentido», disse.

O autarca de Vermoim não esqueceu o passado nem o presente e deixou uma palavra de apreço a quem nos últimos tempos, de covid-19, tem demonstrado comportamentos de solidariedade para com a comunidade. Manuel Carvalho elogiou, ainda, as medidas tomadas pela Câmara para minimizar os efeitos da pandemia junto da população.