O Centro Hospitalar do Médio Ave, unidade de Famalicão, registou um aumento de partos em 2019 face ao ano anterior. Nasceram em Famalicão 1165 bebés, mais 40 do que em 2018.

Para o presidente do concelho de administração do Centro Hospitalar, António Barbosa, são boas notícias «porque aumenta a natalidade e significa que as pessoas confiam no Centro Hospitalar. Nós pensamos que as pessoas têm razões para confiar».