Eleições PSD: Montenegro consegue 77% dos votos em Famalicão na segunda volta

Já foram revelados os votos no concelho de Famalicão para a liderança do PSD. À semelhança do que aconteceu na primeira volta, Luís Montenegro venceu na região, conseguiu 77% dos votos, enquanto que Rui Rio ficou-se apenas pelos 22%.

De acordo com os dados divulgados pelo partido, em Vila Nova de Famalicão votaram 1227 militantes, sendo que 949 elegeram Montenegro e 278 optaram por Rui Rio. Há registo de 7 votos nulos e 2 brancos.

A abstenção ficou-se pelos 11%.

No momento em que estas informações foram revelados, a tendência de voto a nível nacional apontava para uma vitória de Rui Rio.