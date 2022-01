Eleições: Isolados terão hora para votar

Os certificados de vacinação já estão atualizados com a terceira dose de reforço contra a Covid-19.

Uma falha no sistema fazia com que essa informação não ficasse disponibilizada no certificado, contudo, uma atualização nos sistemas informáticos da Direção Geral da Saúde permitiu que essa situação fosse ultrapassada.

Quem já foi inoculado com a dose de reforço deve solicitar um novo certificado.