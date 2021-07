Eleições Autárquicas a 26 de setembro

Governo acaba de anunciar o dia 26 de setembro como a data das próximas eleições autárquicas.

Segundo a lei eleitoral para os órgãos das autarquias locais, estas eleições são marcadas por decreto do Governo com, pelo menos, 80 dias de antecedência e realizam-se entre os dias 22 de setembro e 14 de outubro do ano correspondente ao termo do mandato.

O anúncio foi feito pela ministra do Estado e da Presidência, Mariana Vieira da Silva, após decisão tomada na reunião semanal do Conselho de Ministros.