Elas são as mais goleadoras da 2.ª divisão

A equipa feminina do FC Famalicão soma goleadas no nacional da 2.ª divisão. A equipa treinada por João Marques lidera a série B e, ao cabo de quatro jornadas, regista uns impressionantes 59 golos marcados e apenas dois sofridos. Só no último jogo, em Felgueiras, venceu por 26-0, numa partida em que ainda foi capaz de enviar 10 bolas aos ferros da baliza adversária.

Das oito séries que compõem o campeonato nacional, o FC Famalicão é, claramente, a equipa mais finalizadora e só o Amora, na série H, se aproxima deste registo, com 50 golos marcados.

No ano de estreia, as atletas têm dado corpo ao grande objetivo que é a subida de divisão. Apesar deste registo impressionante, a equipa «tem, ainda, muito para crescer e evoluir e os sócios e adeptos têm que estar atentos a esta equipa que vai, por certo, orgulhar este clube e este concelho». A declaração é do treinador João Marques, em entrevista ao jornal CH, que pode ler na edição desta quinta-feira. O treinador diz, ainda, que o foco «é vencer, tendo como objetivo a subida de divisão. Não será fácil, porque só sobem duas equipas. Mas com muita confiança e trabalho vamos atingir os nossos objetivos». Ir o mais longe possível na Taça de Portugal, «com o sonho de chegar ao Jamor» seria um final de época ainda mais feliz.

O FC Famalicão volta a jogar, no próximo domingo, em casa, às 15 horas, frente à equipa do Águias Negras de Tabuadelo, sexta da classificação, com 4 pontos. O FC Famalicão lidera a prova, com 12 pontos.