Efeitos da Covid-19 sentem-se nas exportações têxteis

Os efeitos da pandemia continuam a afetar a economia e a queda nas exportações do têxtil e vestuário no mês de abril foi de 43% relativamente ao mesmo mês do 2019. A única categoria de produtos que não esteve em queda nas exportações foi a de pastas, feltros e artigos de cordoaria, tendo registado um crescimento de 7,7%.

Apesar do covid-19 só estar a afetar o país a partir de março, os efeitos nos primeiros quatro meses do ano são de uma queda de -15% face ao quadrimestre de 2019. O valor das exportações deste ano cifrou-se em 1.527 milhões de euros.

Em termos de destinos, os não comunitários tiveram um melhor desempenho no quadrimestre, com +26%. Os EUA lideram com um acréscimo de 2,8 milhões de euros (+2,5%). As exportações para destinos comunitários caíram 23%, com destaque para Espanha (menos 140 milhões de euros, equivalente a -26%) e França (menos 27 milhões de euros, ou seja -11%). Inversamente, para a Dinamarca, Portugal exportou mais 1,7 milhões de euros de têxteis e vestuário, correspondendo a +6,7%.

As importações também estiveram em queda: -34% em abril e -15,5% no quadrimestre, evoluções homólogas.

A Balança Comercial dos têxteis e vestuário apresenta, ainda assim, um saldo de 289 milhões de euros e uma taxa de cobertura de 123%.