Eduardo Mendes é reforço do FC Famalicão

O Futebol Clube de Famalicão assegurou a contratação de Eduardo Mendes, central brasileiro que chega cedido pelo Fluminense, com o FC Famalicão a garantir a opção de compra do passe do jogador no final da temporada.

Eduardo Mendes é um jovem que na última época jogou no futebol português ao serviço do Real Sport Clube, onde chegou no final de janeiro e cumpriu 16 jogos na Ledman LigaPro. “Chego com muita ambição e já com um conhecimento do que é a competição que estamos a disputar”. Começou por dizer o jogador, que já treina com o plantel do FC Famalicão há cerca de uma semana. “Joguei aqui neste estádio e percebi da envolvência criada em torno da equipa. A administração apresentou-me o projeto e a ambição para os próximos anos e quero fazer parte desse crescimento”. Definindo-se como um jogador rápido e forte na marcação Eduardo diz estar disponível para ajudar na concretização dos objetivos da equipa. “Vou trabalhar muito para corresponder às exigências de um emblema com esta dimensão. Já falei com as pessoas, administração e corpo técnico, que me disseram o que esperam de mim e vou procurar corresponder, com o meu compromisso de ajudar o clube e os meus companheiros”. O jogador tem 20 anos e fez toda a sua formação nas escolas do Fluminense.