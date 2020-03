A EDP suspendeu todos os cortes de energia e decidiu flexibilizar o prazo / modo de pagamento das faturas.

Esta medida surge no sentido de ajudar as famílias, fazendo com que elas não tenham que sair de casa para, por exemplo, fazer o pagamento de faturas.

Todos os interessados em beneficiar das medidas devem contactar a EDP.

A elétrica reduziu o número de lojas abertas ao público, bem como a quantidade de operadores a trabalhar no call center.